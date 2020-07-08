Ким Кардашьян показала уточку и сверкнула пышной грудью
11:00, 08 июля 2020Звезды
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Модель опубликовала новое фото.
Ким показала фото / фото instagram.com/kimkardashian
Модель и участница реалити Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в соблазнительном топике.
На снимке Ким предстала в оранжевом топе, который застегивается спереди. Так, пуговки можно расстегнуть и подчеркнуть пышный бюст, что и сделала Кардашьян. Большей пикантности фото добавило то, что модель сложила губы уточкой.
Ким показала грудь / фото instagram.com/kimkardashian
Как сообщал УНИАН, Кардашьян показала себя в юности.
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