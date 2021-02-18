Модель показала пикантное фото / instagram.com/kimkardashian
Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новое фото в купальнике.
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Звезда подобрала бикини телесного цвета, которое едва заметно на ее теле. При этом у нее настолько пышная грудь, что она полностью не вместилась в бюстгальтер.
Стоит отметить, что фанатам Ким это нравится. За день фото набрало более трех миллиона лайков. А всего в социальной сети за Кардашьян следят 205 миллионов человек.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/kimkardashian
Кто такая Ким Кардашьян:
- Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст — американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами (США)" и "Семейство Кардашян"
- С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей
- В январе 2021 года появились слухи, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом
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