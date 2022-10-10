Он не называл конкретных имен, однако подписчики уже обнародовали свои догадки.

Украинский певец KHAYAT, который принимал участие в вокальном шоу "Голос країни" и дошел до финала, возмущенно обратился к артистам, до сих пор дающим концерты на русском языке. Эмоциональное видео он обнародовал в Instagram-блоге.

"В то время как одни артисты пишут песни на украинском, переводят свои альбомы, пытаются как-то изменить себя, общество, хоть и постепенно, меняется. Потому что у нас такое время, время войны, если кто-то забыл. Другие же с абсолютной уверенностью, с улыбкой, с разлетом кудрей еб*шат свои концертные программы на русском языке, добавляя каплю в виде украинской песни или двух, тыкая потом носом всех тех, кто задает объективные вопросы по поводу их русскоязычного материала", - сказал возмущенно певец.

Видео дня

Он намекнул - что 1-2 украиноязычных песни для замыливания глаз сейчас недостаточно. Также KHAYAT подчеркнул, что все эти месяцы страданий так и не научили некоторую публику ценить именно украинский контент.

"С таким уровнем развития национального сознания, война будет продолжаться до тех пор, пока вы не перепрошьете свой мозг и не начнете чувствовать ответственность за свои поступки. Война будет продолжаться, пока одним будет позволено все, а другим ничего", - резюмировал артист.

В комментариях к видео ему ответили множество поклонников, большинство их которых согласились с мнением знаменитости. А Тина Кароль и вовсе написала, что гордится им.

Также комментаторы предположили, что KHAYAT имел в виду Олю Полякову, когда говорил о звездах, которые перевели 1-2 песни на украинский, но продолжают выступать с русскоязычным репертуаром.

Напомним, ранее мы писали о том, какие звезды после полномасштабного вторжения РФ перевели свои песни на украинский язык.

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