Певица ответила на хейт, что она стала корпоративной артисткой.

В прошлом украинская певица MARUV, она же Анна Корсун, а сейчас предательница, которая молчит о войне в Украине и выступает перед русскоязычной аудиторией, выдала очередное циничное заявление. На этот раз артистка, которая сбежала за границу и стала корпоративной исполнительницей, объяснила, почему не будет возвращаться в Украину с концертами.

Предательница записала короткое видео в TikTok, в котором ответила на хейт в сети. Как известно, длительное время MARUV не появлялась в инфопространстве после рождения ребенка в 2022 году. Она долгое время даже вспоминать об Украине не хотела, но тут неожиданно заговорила о концертах в Украине.

В комментариях один из пользователей написал, что она променяла славу на корпоративные концерты, которые собирают менее двух тысяч зрителей. Как известно, в прошлом у MARUV была и слава, и заработки, и хиты, однако сейчас ситуация изменилась. В ответ на хейт она заявила, что готова променять большие площадки на частные выступления за большие деньги.

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"Выступать для людей за более чем две тысячи - это прекрасно. Но петь для одного человека, который платит хорошо, - тоже хорошо", - сказала Корсун.

К слову, MARUV ни разу не высказалась о войне, продолжая зарабатывать кровавые рубли. Ходили слухи, что во время войны она жила в РФ и в Европе. Артистка стала нежелательным исполнителем в Украине, поскольку сбежала и молча поддерживает террор оккупантов. Кстати, недавно Корсун заметили в ОАЭ на закрытой вечеринке. Поговаривали, что тогда она выступала перед россиянами.

Напомним, ранее MARUV "отрывалась" в Турции, пока украинцы страдают от войны. Блогер Слава Демин высказался о певице и показал фото, которыми та делится в Instagram. Страница молчуньи не отображается для украинцев, поэтому не все пользователи могут видеть ее сообщения.

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