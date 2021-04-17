Для траурной церемонии супруга принца Уильяма надела черное пальто и шляпку с вуалью.

Сегодня в Великобритании попрощались с принцем Филиппом, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон прибыла в Виндзор попрощаться с дедом своего мужа принца Уильяма до начала панихиды и до того, как гроб с герцогом Эдинбургским вынесли из Виндзорского замка.

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Кейт появилась во всем черном. Она также надела черную шляпку с сетчатой вуалью, защитную маску и жемчужное ожерелье из коллекции Елизаветы II. Это украшение раньше носила и принцесса Диана.

Принц Уильям был одет в черный гражданский костюм, белую рубашку и черный галстук.

Для герцогини Кембриджской это первое траурное мероприятие за десять лет жизни в королевской семье.

Ранее сообщалось, что принц Филипп помог Кейт влиться в королевскую семью. Когда она только встречалась с принцем Уильямом и впервые заговорили об их помолвке, принц Филипп рассказал своему другу и писателю Джайлзу Брандрету о том, что очень рад, что Кэтрин оказалась такой расчетливой девушкой.

"Если ты решишь, что внимание адресовано лично тебе, то у тебя будут неприятности. Внимание приковано к твоей роли, твоей работе, вопросам, которыми ты занимаешься. Речь не идет о твоей личности. Ты не знаменитость. Ты представляешь королевскую семью. Не смотри в камеру. Королева никогда не смотрит в камеру. Никогда. Смотри на того, с кем говоришь. Смотри на то, ради чего ты приехал. Диана смотрела в камеру", — сказал тогда Филипп.

Герцогиня Кембриджская, как и королева, никогда не смотрит прямо в камеру. Вероятно, именно такой главный совет ей дал Филипп, и это сильно помогло девушке влиться в королевскую семью.

Кейт и Уильям – двое из 30 гостей, собравшихся сегодня на похоронах в часовне Святого Георгия. Список гостей был сокращен из-за длительной пандемии COVID-19.

Принц Гарри также приехал попрощаться со своим дедом, а вот Меган Маркл врачи не разрешили лететь из Калифорнии в Британии, потому что она находится на последних месяцах беременности.

Смерть принца Филиппа

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Автор: Виктория Гордиенко