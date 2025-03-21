Писатель Том Куинн написал книгу о королевской семье и раскрыл много подробностей о ее жизни.

Королевский актер Том Куинн написал новую книгу "Да, госпожа: Тайная жизнь королевских слуг" и раскрыл невероятные факты о жизни королевской семьи Великобритании. Стало известно, что Кейт Миддлтон, которая ранее сообщила о ремиссии после борьбы с раком, относится к принцу Уильяму, как к "четвертому ребенку" и может успокоить своего мужа, когда это нужно.

Как пишет издание Fox News Digital, Куинн пообщался с сотнями бывших и нынешних сотрудников королевского дворца, чтобы узнать тайные подробности жизни принцев и их родных. Из его книги стало известно, что принцесса Кейт настолько сильно повлияла на своего избранника, что порой относится к нему, как "к своему четвертому сыну".

У нее есть на него влияние, и она может успокоить любимого в нужный момент. Как известно, пара поженилась в 2011 году и воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

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"Иногда у Уильяма есть небольшие истерики и раздражение, если все делается не так, как он хочет. Но Кейт очень хорошо справляется с этим так же как она управляет истериками их трех детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. И поэтому среди персонала есть шутка, что Кейт относится к Уильяму как к четвертому, потому что он иногда ведет себя как один из них", - заявил Куинн.

Один из сотрудников дворца рассказал писателю, что Кейт буквально посвятила всю себя Уильяму. Многие придворные утверждают, что без нее у него не было бы такой популярности и успеха. Кроме того, именно она является его главной поддержкой и опорой во многих стрессовых ситуациях.

"Я не знаю, где бы Уильям был без Кейт. Она успокаивает его, когда он становится немного растерянным. Она говорит, что иногда к нему приходится относиться как к ее четвертому ребенку!" - рассказал один из инсайдеров.

В дополнение, источники рассказали, что некоролевское воспитание Кейт делает ее "легкой" в общении с персоналом и в отношении к различной работе. Чего они не смогли сказать о принце и его отце - короле Чарльзе.

"Они оба очень быстро раздражаются",- рассказал экс-сотрудник дворца и добавил, что монарх и его сын привыкли к тому, что за них делают много обыденных вещей.

В частности, король и Уильям очень капризны к деталям. Они могут быстро разозлиться, когда дела идут не по плану. Однако Миддлтон не пугается их поведения и может их успокоить.

Напомним, ранее стало известно, какое свидание является лучшим для Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В 2023 году пара провела время в необычном месте и удивила своим присутствием в кладовой аукционистов Dreweatts.

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