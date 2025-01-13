На эту инфлюенсерку в сети подписаны более 12 миллионов пользователей.

Украинское издание Forbes выбрало лучшего блогера в Украине. Ею стала Кэнди Суперстар, которая ранее установила национальный рекорд. Девушка в 25 лет зарабатывает миллионы гривен ежегодно и считается звездой сети, у которой одна из самых дорогих реклам в фотоблоге. Она уже отреагировала на свою победу и поделилась эмоциями.

Кэнди Суперстар стала блогером №1 в Украине по версии Forbes. По данным издания, звезда сети в довольно юном возрасте успела построить настоящую бизнес-машину, которая в год приносит ей примерно 23 миллиона дохода.

"Инфлюенсерка построила бизнес-машину, которая в 2024 году принесла ее компаниям 23 миллиона гривен дохода", - говорится в издании.

Видео дня

Блогершу назвали "мастером косплеев и необычных распаковок". Ее видео собирают миллионы просмотров, что позволяет ей зарабатывать такие суммы. За девушкой в соцсетях следят 12 миллионов пользователей, в частности, на нее подписаны по 5,6 миллиона человек в YouTube и TikTok и еще 1,7 миллиона в Instagram. Чтобы заказать рекламу у Кэнди Суперстар, придется заплатить от 2,4 до 24 тысяч долларов.

В своем Instagram инфлюенсерка уже отреагировала на победу. Она поделилась, что сначала журналисты Forbes хотели взять у нее интервью, но тогда она даже не подозревала, для чего именно. Оказалось, что ее признали лучшим блогером в Украине.

"Когда мне написали из редакции Forbes, что хотят взять несколько комментариев по моему блогу - я уже прыгала к потолку как сумасшедшая. Но я тогда даже не догадывалась, что это не просто интервью. И тут выходит журнал, мне начинают все звонить, писать... Я бегу в магазин, покупаю свежий выпуск, и стою оцепеневшая... Номер 1 блогер в Украине, интервью на 5 страниц... а дальше все как в тумане", - отметила Кэнди Суперстар.

Инфлюенсер добавила, что до сих пор до конца не верит во весь масштаб этого звания, поскольку внутри она считает себя "девочкой с большими мечтами". В то же время девушка подчеркнула, что все мечты сбываются, главное в них верить.

Напомним, ранее было названо украинскую певицу, чьи треки больше всего слушали в 2024 году. Стало известно, какая песня этой артистки больше всего лидировала в музыкальных чартах.

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