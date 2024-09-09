Обогнала всех: известная украинская блогерша установила национальный рекорд

За это она получила награду.

Украинка Кэнди Суперстар установила национальный рекорд и стала самым популярным блогером страны, обойдя всех конкурентов. Она собрала 350 миллионов на одном из видео на YouTube и более 5 миллиардов просмотров суммарно.

Для инфлюенсерки это не просто рекорд, а доказательство, что она делает все правильно.

"Для меня этот рекорд - это не просто документ, это доказательство того, что я на правильном пути и на своем месте. А еще - доказательство того, что в этом мире все возможно, если сильно захотеть.Ранее я уже много раз в соцсетях акцентировала на своих огромных просмотрах, потому что мои видео имеют самые большие показатели как в TikTok, так и на YouTube.Как-то просто обмолвилась, что это мои рекорды, а подписчики начали писать: "Так это же настоящие рекорды, надо подать заявку!" Тогда я подумала: а почему бы и не попробовать?Заполнила анкету, а дальше все пошло-поехало. Поэтому инициаторами, можно сказать, были мои подписчики", - делится блогерша.

Видео дня

Этой наградой Кэнди обязана только себе и своим стараниям.

"Этим успехом я обязана только себе, своей настойчивости и умению верить в себя, несмотря на то, кто что скажет или подумает. Если бы не эти качества, я уже сто раз бросила бы это дело, потому что причин для этого было на самом деле множество.Первые два года у меня вообще ничего не получалось: видео не набирали просмотров, я стояла на месте, и все было далеко не так хорошо, как сейчас.Я много раз сталкивалась с выгоранием, думала все бросить и заняться чем-то другим, но все же брала себя в руки и продолжала снимать видео, изучать, как работает система и алгоритмы соцсетей, искать свои форматы и темы. В конце концов результат вы видите сами", - рассказала звезда.

Напомним, ранее блогер Квиткова ответила, свободно ли ее сердце после развода с Добрыниным.

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