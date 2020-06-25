Супермодель Кендалл Дженнер в леопардовом белье сексуально позировала на кровати (фото)

Модель позировала на кровати в откровенном белье с анималистическим принтом и перчатках.

Известная американская супермодель Кендалл Дженнер в очень откровенном образе снялась в провокационной фотосессии.

Фото модель опубликовала в своем Instagram.

Модель позировала на кровати в откровенном белье с анималистическим принтом и перчатках. Девушка принимала провокационные позы и всячески демонстрировала свое идеальное тело со всех возможных ракурсов.

Как сообщал УНИАН, ранее супермодель Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж и показала идеальное тело в бикини.

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