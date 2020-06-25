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Супермодель Кендалл Дженнер в леопардовом белье сексуально позировала на кровати (фото)

11:17, 25 июня 2020
Звезды
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Кендалл Дженнер в очень откровенном образе снялась в провокационной фотосессии / Instagram Кендалл Дженнер

Фото модель опубликовала в своем Instagram.

Instagram Кендалл Дженнер
Instagram Кендалл Дженнер
Instagram Кендалл Дженнер

Модель позировала на кровати в откровенном белье с анималистическим принтом и перчатках. Девушка принимала провокационные позы и всячески демонстрировала свое идеальное тело со всех возможных ракурсов. 

Как сообщал УНИАН, ранее супермодель Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж и показала идеальное тело в бикини.

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Теги: #модель