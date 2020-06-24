Супермодель Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж и показала идеальное тело в бикини (фото)
09:25, 24 июня 2020Звезды
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Девушка покрасила свои темные волосы в блонд и предстала в новом образе перед поклонниками.
Instagram Эмили Ратаковски
28-летняя супермодель Эмили Ратаковски опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала свой новый цвет волос.
Снимки опубликованы на ее странице в Instagram.
Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски
Девушка покрасила свои темные волосы в блонд и предстала в новом образе перед поклонниками.
"Первый день я блондинка", - написала под фото модель.
Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски
Позировала Эмили в черном бикини и кедах. На некоторых фото она запечатлена сама, а на некоторых в объятиях своего пса Коломбо.
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