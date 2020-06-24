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Супермодель Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж и показала идеальное тело в бикини (фото)

09:25, 24 июня 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

Снимки опубликованы на ее странице в Instagram.

Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

Девушка покрасила свои темные волосы в блонд и предстала в новом образе перед поклонниками.

"Первый день я блондинка", - написала под фото модель.

Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

Позировала Эмили в черном бикини и кедах. На некоторых фото она запечатлена сама, а на некоторых в объятиях своего пса Коломбо. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски