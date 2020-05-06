Кембриджи поздравили сына Меган Маркл и принца Гарри с первым днем рождения

Праздновать первый день рождения малыша планировали в Великобритании в кругу королевской семьи, но из-за пандемии коронавируса семья останется в Лос-Анджелесе.

Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили сына Сассексов – Арчи – с его первым днем рождения.

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На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram опубликовали фотографию, которая была сделана в день крещения Арчи Харрисона - 6 июля 2019 года.

"Поздравляем Арчи с первым днем рождения!", - гласит подпись. На фото, которое опубликовали Кейт и Уильям, герцогиня Меган, принц Гарри и их сын Арчи изображены вместе с членами своей семьи: принцем Чарльзом и герцогиней Корнуольской Камиллой, герцогом и герцогиней Кембриджскими, мамой Меган – Дорией Редлан, а также сестрами принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз. Ее Величество королева Елизавета II на церемонии не присутствовала по причине насыщенного графика работы.

Кроме этого, стали известны подробности празднования первого дня рождения сына Меган и принца Гарри в условиях карантина. Как сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail, праздновать первый день рождения малыша планировали в Великобритании в кругу королевской семьи, но из-за пандемии коронавируса семья останется в Лос-Анджелесе, где и устроит праздник имениннику.

Однако по словам королевского эксперта Кэти Николл, Арчи все таки получит поздравления от своих британских родственников. "Королева планирует поздравить малыша по видеосвязи. Но больше всего радуются дети Кейт и Уильяма - они, в отличие от Елизаветы, не видели своего маленького двоюродного брата уже несколько месяцев, так что им не терпится увидеть, как он вырос", - отметила женщина.

По словам Николл Меган самостоятельно приготовит торт для Арчи. "Скорее всего он будет органичным и не сладким. Гарри и Меган придерживаются правильного питания и стараются с самого детства приучать к нему своего сына", - пояснила эксперт.

Кэти отметила, что торжество состоится в доме, который герцог и герцогиня Сассекские снимают в Малибу, поэтому из развлечений для Арчи будет только бассейн, поскольку из-за карантина пара не собирается приглашать аниматоров или гостей. Да и подарков у маленького Арчи будет немного, поскольку у него "есть все, что ему нужно", поэтому его родители оценят подарки "со смыслом" - например, пожертвования в детские благотворительные учреждения.

Николл предположила, что Гарри и Меган возможно, совсем скоро объявят о грядущем пополнении. "Появление младшего брата или сестры Арчи - это сейчас актуальный для них вопрос. Похоже, им нравится суета и оживление, и я действительно не удивлюсь, если мы скоро услышим объявление о беременности", - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в начале годаМеган Маркл и принц Гарри объявили о снятии с себя королевских полномочий и выходе из королевской семьи.