Кайли Дженнер засветила пышную грудь в секси-боди
18:17, 01 июля 2020Звезды
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Модель показала новое фото.
Дженнер показала грудь / фото instagram.com/kyliejenner
Американская модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в откровенном боди.
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На снимке Кайли предстала в образе соблазнительницы. Девушка надела боди телесного цвета, которое сделано из сетки. Также оно украшено камнями. Стоит отметить, что такой фасон выгодно подчеркнул грудь Дженнер и приподнял ее. Таким образом ее формы кажутся еще пышнее. За несколько часов такое откровенное фото набрало почти 9 миллионов лайков.
Как сообщал УНИАН, ранее Дженнер ошарашила фолловеров откровенным фото.
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