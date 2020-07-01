Кайли Дженнер засветила пышную грудь в секси-боди

Модель показала новое фото.

Американская модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в откровенном боди.

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На снимке Кайли предстала в образе соблазнительницы. Девушка надела боди телесного цвета, которое сделано из сетки. Также оно украшено камнями. Стоит отметить, что такой фасон выгодно подчеркнул грудь Дженнер и приподнял ее. Таким образом ее формы кажутся еще пышнее. За несколько часов такое откровенное фото набрало почти 9 миллионов лайков.

Как сообщал УНИАН, ранее Дженнер ошарашила фолловеров откровенным фото.

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