Модель показала летнее фото.

Модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram летнее фото.

На снимке звезда предстала в сером монокини. Волосы девушка распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Стоит отметить, что у Кайли пышные формы, которые не всегда вмещаются в нижнее белье. Так произошло и в этот раз.

Кто такая Кайли Дженнер:

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния

Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени

Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram

В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории

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Автор: Диана Могилевич