Модель показала фото / instagram.com/kyliejenner
Модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram летнее фото.
На снимке звезда предстала в сером монокини. Волосы девушка распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.
Стоит отметить, что у Кайли пышные формы, которые не всегда вмещаются в нижнее белье. Так произошло и в этот раз.
Модель показала фото / instagram.com/kyliejenner
Кто такая Кайли Дженнер:
- Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
- Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени
- Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram
- В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории
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