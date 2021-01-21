Модель показала фото с отдыха.

Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в огромном бассейне. Кайли надела раздельный микрокупальник, в который не вместила свою пышную грудь. Стоит отметить, что купальник достаточно необычный, несмотря на то, что он черного цвета. Вместо резинок его украшает жемчуг.

Фанаты Кайли пришли в восторг от такого фото. Буквально за несколько часов они поставили более 8,5 миллиона лайков. В целом за Дженнер в социальной сети следят 211 миллионов пользователей.

Кто такая Кайли Дженнер:

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния

Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени

Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram

В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории

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Автор: Диана Могилевич