Кайли Дженнер позировала для обложки Vogue Czechoslovakia вместе с дочкой Сторми Вебстер (фото)
Американская модель Кайли Дженнер снялась для обложки журнала Vogue Czechoslovakia вместе со своей 2-летней дочерью Сторми Вебстер.
Об этом сообщили в Instagram-аккаунте журнала.
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Во время карантина, связанного с эпидемией COVID-19, американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер устроила фотосессию со своей 2-летней дочерью Сторми для обложки глянца Vogue Czechoslovakia.
Фотосессия проходила дистанционно: пока Кайли и Сторми находились на самоизоляции дома в Лос-Анджелесе, фотографы братья Морелли консультировали модель через сервис видеосвязи Zoom.
Июньский выпуск журнала с Кайли и Сторми на обложке выйдет 18 июня.
В своем Instagram Кайли поделилась бэкстейдж-снимком из этой фотосессии.
Как сообщал ранее УНИАН, журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира, и его в этом году возглавила звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер.
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