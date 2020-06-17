Кайли Дженнер позировала для обложки Vogue Czechoslovakia вместе с дочкой Сторми Вебстер (фото)

Фотосессия проходила дистанционно.

Американская модель Кайли Дженнер снялась для обложки журнала Vogue Czechoslovakia вместе со своей 2-летней дочерью Сторми Вебстер.

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте журнала.

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Во время карантина, связанного с эпидемией COVID-19, американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер устроила фотосессию со своей 2-летней дочерью Сторми для обложки глянца Vogue Czechoslovakia.

Фотосессия проходила дистанционно: пока Кайли и Сторми находились на самоизоляции дома в Лос-Анджелесе, фотографы братья Морелли консультировали модель через сервис видеосвязи Zoom.

Июньский выпуск журнала с Кайли и Сторми на обложке выйдет 18 июня.

В своем Instagram Кайли поделилась бэкстейдж-снимком из этой фотосессии.

Как сообщал ранее УНИАН, журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира, и его в этом году возглавила звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер.

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