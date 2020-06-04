Самой высокооплачиваемой звездой мира признали Кайли Дженнер

На днях знаменитость лишили звания миллиардерши.

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира, и его в этом году возглавила звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер.

Читайте такжеВ трусиках на канате: Кайли Дженнер соблазнила сеть (фото)Как пишет ТСН, несмотря на то, что на днях журнал лишил знаменитость звания миллиардерши, состояние Кайли все равно самое наибольшее. Так, Дженнер заработала 590 миллионов долларов. В издании отмечается, что большинство прибыли Кайли получила от продажи 51% своей косметической компании Kylie Cosmetics.

Второе место в рейтинге занял американский исполнитель и супруг Ким Кардашян Канье Уэст. Рэпер заработал 170 миллионов и получил наибольшую часть доходов от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas. На третьем месте оказался теннисист Роджер Федерер с 106,3 миллионами.

Также отмечается, что высокооплачиваемые мировые знаменитости заработали вместе 6,1 миллиарда долларов, без учета налогов и сборов. Это на 200 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году.

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