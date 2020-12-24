Сильченко развелась с мужем / instagram.com/katyasilchenko
Украинский дизайнер Катя Сильченко развелась со своим супругом, бизнесменом Камо Багдасаряном.
Читайте такжеОбнаженная звезда Playboy показала фото
Пара вместе была 10 лет, шесть из которых в официальном браке. У них есть дочь Сати, которую Сильченко родила в 2015 году.
По словам дизайнера, ей грустно, что их брак распался. При этом причину расторжения брака она не назвала.
Кто такая Катя Сильченко:
- Катя Сильченко – основательница и дизайнер бренда the COAT by Katya Silchenko, посол косметического бренда L'Oreal Paris в Украине
- Ее клиентами являются многие украинские звезды
- Также Сильченко является первой украинкой, которая дефилировала по подиуму шоу L'Oreal Paris Le Défilé на Неделе высокой моды в Париже
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram