Катя Сильченко развелась со своим мужем Камо Багдасаряном.

Украинский дизайнер Катя Сильченко развелась со своим супругом, бизнесменом Камо Багдасаряном.

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Пара вместе была 10 лет, шесть из которых в официальном браке. У них есть дочь Сати, которую Сильченко родила в 2015 году.

По словам дизайнера, ей грустно, что их брак распался. При этом причину расторжения брака она не назвала.

Кто такая Катя Сильченко:

Катя Сильченко – основательница и дизайнер бренда the COAT by Katya Silchenko, посол косметического бренда L'Oreal Paris в Украине

Ее клиентами являются многие украинские звезды

Также Сильченко является первой украинкой, которая дефилировала по подиуму шоу L'Oreal Paris Le Défilé на Неделе высокой моды в Париже

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Автор: УНИАН