Телеведущая часто задает звездам неудобные вопросы.

Украинская телеведущая Катя Осадчая часто задает звездам неудобные вопросы.

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Оказывается, что Оля Полякова, Тина Кароль, Ирина Билык "держали зуб" на ведущую, говорится в программе "Светская жизнь".

Полякова обижалась на Осадчую из-за того, что она какое-то время не хотела брать у нее интервью. А вот Кароль обиделась из-за вопроса о сыне Вениамине. В одном из выпусков "Светской жизни" Катя поинтересовалась, делали ли мальчику обрезание.

"Это материнский инстинкт. Как пантера защищает своих детей, так же. Ну, что было, то было. У нас, как в настоящей украинской семье - дерутся, а потом садятся за стол. Я считаю, что ты всегда могла любого человека, любого статуса поставить в угол. И это твой невероятный талант, ты умеешь так намекнуть, что все зрители больше верят тебе, чем тому, кто оправдывается", - сказала Кароль.

Хореографы Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар расстраивались из-за вопросов об их разводе, ведь для них это был тяжелый период. А вот Ирина Билык "держала зуб" на Осадчук из-за сравнения ее возраста с возрастом ее супругов. При этом известная телеведущая отметила, что единственный человек в украинском шоу-бизнесе, который не обижается на острые вопросы - это Настя Каменских.

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Автор: УНИАН