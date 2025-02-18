Они встретились на концерте Монатика.

Известный украинский ведущий и продюсер Евгений Фешак рассказал, что недавно встретил свою коллегу Екатерину Осадчую на концерте Монатика в Киеве.

Он поделился своими впечатлениями от внешности знаменитости. Как оказалось, Фешак восхищается Осадчей.

"Боже мой, я ее видел на концерте у Monatik, она так классно выглядит. Просто шикарно. Молодец", – высказался Евгений.

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Стоит отметить, что 41-летняя Осадчая действительно выглядит потрясающе. У нее подтянутая фигура, несмотря на то, что она мама троих детей.

Кроме того, ведущая часто публикует фотографии без макияжа, на которых можно рассмотреть, что у нее чистая и здоровая кожа.

Также интересно то, что Осадчая следует модным тенденциям. Она всегда одета как с иголочки, а ее незаменимым атрибутом являются дизайнерские шляпы.

Напомним, ранее Катя Осадчая впервые рассказала, как Горбунов позвал ее замуж. Это случилось в ее день рождения в Одессе.

Ведущая говорит, что хотела устроить тихий праздник с близкими, однако друзья решили иначе.

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