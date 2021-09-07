Телеведущая быстро приходит в форму после рождения сына.

Украинская телеведущая Катя Осадчая в августе в третий раз стала мамой. Она родила своему супругу Юрию Горбунову сына, имя которого до сих пор неизвестно.

Еще месяц не прошел после третьих родов, как Осадчая показала фигуру в бикини. Так, она позировала в бассейне в раздельном купальнике. Стоит отметить, что Катя быстро приходит в форму и ей уже есть чем похвастаться.

К слову, телеведущая долго не отдыхала после родов. Уже через пять дней после появления малыша на свет Катя продолжила съемки программы "Светская жизнь".

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двоих совместных детей - Ивана и новорожденного сына. Также у кати есть сын Илья от первого брака, который в этом году уже поступил в университет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич