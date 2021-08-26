Телеведущая уже вышла на работу.

Украинская телеведущая Катя Осадчая 19 августа родила третьего сына. И уже через несколько дней она вышла на работу.

Так, Осадчая показала, как выглядела на первой съемке программы "Светская жизнь" после рождения малыша. Звезда брала интервью у знаменитостей в синем платье свободного кроя, которое скрывало ее фигуру. Не обошлось и без головного убора, которые уже стали "изюминкой" образа Кати.

"Катя, вы - герой", "Уже на съемку? Вау, уже в строю", "Я в восторге. Как так быстро? Вы пример для подражания", "Как всегда, красотка и неповторимая", - пишут поклонники в комментариях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич