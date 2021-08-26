Осадчая уже вышла на работу после родов / instagram.com/kosadcha
Украинская телеведущая Катя Осадчая 19 августа родила третьего сына. И уже через несколько дней она вышла на работу.
Так, Осадчая показала, как выглядела на первой съемке программы "Светская жизнь" после рождения малыша. Звезда брала интервью у знаменитостей в синем платье свободного кроя, которое скрывало ее фигуру. Не обошлось и без головного убора, которые уже стали "изюминкой" образа Кати.
"Катя, вы - герой", "Уже на съемку? Вау, уже в строю", "Я в восторге. Как так быстро? Вы пример для подражания", "Как всегда, красотка и неповторимая", - пишут поклонники в комментариях.
Осадчая уже вышла на работу после родов / instagram.com/kosadcha
Осадчая уже вышла на работу после родов / instagram.com/kosadcha
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