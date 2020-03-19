"По шаблону все сделанные": 45-летнюю Катю Лель раскритиковали в сети за "перекроенное" лицо (фото)
Российская певица Катя Лель разместила в Instagram фото, на котором она позирует для обложки глянцевого журнала. Для своих 45-ти лет певица выглядит довольно молодо, из-за чего внимательные пользователи сети заподозрили ее в пластике.
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На обложке лицо Лель размещено крупным планом: при этом на коже не видно ни единой морщинки, а зубы - идеально белые и ровные. Пользователи сети уверены, что без хирургического вмешательства тут не обошлось.
"Словно куклы фарфоровые, по шаблону сделанные, все на одно лицо стали похожи, никакой индивидуальности. Кройка - шитье лиц и тел у всех затмила разум", - написали под фото Лель в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть "поплывшим" лицом.