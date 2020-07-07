Балерину Катю Кухар назначили и.о. директора Киевского государственного хореографического училища
Приму Национального театра оперы и балета им. Т. Шевченко Екатерину Кухар назначили исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
Читайте такжеСупруг балерины Кати Кухар станцевал на пилоне
Заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк сегодня представила Екатерину Кухар коллективу. На этом посту Екатерина планирует повысить квалификацию педагогов, разработать современные учебные планы, получить III-IV уровня аккредитации.
"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим ", - отметила Петасюк.
Как сообщал УНИАН, Кухар рассказала, как привести себя в порядок.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram