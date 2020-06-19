"Женщина без попы, как квартира без мебели": балерина Кухар рассказала, как привести себя в порядок

Екатерина Кухар рассказала, как избавиться от боков

Известная балерина Екатерина Кухар опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала, как избавиться от боков в домашних условиях. При этом звезда пошутила, что любимого тела должно быть много.

"Бока у женщин всегда актуальны. Любимого тела должно быть много и женского тела. Например, женщина без попы, как квартира без мебели. Но бока нам мешают", - сказала Кухар.

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Также она рассказала историю из жизни. По словам звезды, когда она была на последних месяцах беременности во второй раз, она чувствовала себя очень большой. Однажды утром Екатерина села на кровать спиной к супругу Александру Стоянову, и он сказал ей: "Ты мой бегемотик".

"У меня была такая истерика. Наверное, самая глобальная в моей жизни. Потому что именно бегемотиком я себя ощущала", - вспоминает Кухар.

Балерина добавила, чтобы привести себя в форму можно делать ленивую зарядку, которая длится всего 15 минут. Для этого нужно сесть на пол, поджать колени (чтобы они висели), ручки разводите в сторону и делаете скручивания.

Также вы можете лечь в горизонтальное положение на бок, положить руку на талию и поднимать голову. По словам звезды, это упражнение только кажется легким. Еще есть третье упражнение. В таком же положении на боку вам нужно поднимать ногу. Эти упражнения помогут убрать бока.

Как сообщал УНИАН, ранее Екатерина Кухар удивила фолловеров кардинальной сменой имиджа.

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