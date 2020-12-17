Голая супермодель показала округлившийся животик

Каролина Куркова беременна в третий раз.

Чешская супермодель Каролина Куркова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует полностью обнаженной. Читайте такжеПолуголая модель засветила сочную попу Интересно, что модель показала округлившийся животик. Звезда ждет третьего ребенка от кинопродюсера Арчи Друри. "Мы очень рады сообщить о скором рождении малыша в нашей семье. Мы радуемся этому новому пополнению и особому времени!", - написала Куркова. Кто такая Каролина Куркова: Каролина признана самой сексуальной блондинкой Европы 2007 года

С 2009 года Каролина замужем за кинопродюсером Арчи Друри, с которым она встречалась год до их свадьбы

У супругов есть два сына - Тобин Джек Друри (род. 29.10.2009) и Ноа Ли Друри (род. в ноябре 2015) Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Диана Могилевич

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