Певица часто эпатирует публику.

Известная певица Карди Би опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она позирует в ультраоблегающем комбинезоне черного цвета. Интересно, что бюст комбинезона выполнен в виде конусов. Дополнила она такой дерзкий образ ботфортами на высоком каблуке и банданой. Сложно не обратить внимание на то, что у певицы есть лишний вес. При этом она вовсе не стесняется его демонстрировать.

Стоит отметить, что фото было сделано на автодроме. Может Карди Би решила поучаствовать в гонках?

Кто такая Карди Би:

Карди Би родилась 11 октября 1992 года в Бронксе, Нью-Йорк

В сентябре 2017 года сингл «Bodak Yellow» занял первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, сделав Карди Би первой за почти 20 лет рэп-исполнительницей на вершине этого чарта с сольным треком

По итогам 2018 года Карди Би вошла в рейтинг звезд, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей, составленный ресурсом Pornhub

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Автор: Диана Могилевич