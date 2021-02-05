В списке есть те, кто уже лично признавался в нетрадиционной сексуальный ориентации, и те, кто делает это впервые.

185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут, заявив что среди них - лесбиянки, геи, би-, трансперсоны, квиры, интерсексуалы и небинарные люди.

Читайте такжеПогибла известная певица-трансгендер Sophie: названа причина смертиОб этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung Magazine.

«185 лесбиянок, геев, бисексуалов, гомосексуалов и трансперсон из актерской среды выходят на сцену и требуют большего признания в театре, кино и на телевидении. Они хотят начать дискуссию с инициативой #actout и совместным манифестом», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто совершил каминг-аут, есть те, кто уже лично признавался в нетрадиционной сексуальный ориентации, и те, кто делает это впервые.

В списке - Годехард Гизе, сыгравший в сериале «Вавилон-Берлин»; Марк Вашке, который снялся в фильме «Тайная жизнь», и Марен Кройман, игравшая в сериале «Не пытайтесь это повторить».

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Автор: УНИАН