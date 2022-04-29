Снимок сделан в США на концерте.

Раньше певица Настя Каменских регулярно делилась теплыми снимками со своим супругом Потапом, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 она перестала показывать личное семейное счастье. Сейчас Настя показала трогательное фото с мужем в патриотической одежде.

Совместный снимок сделан в США, где артисты были на Latin American Music Awards. Там Каменских выступила в поддержку Украины с хитом "Black Eyed Peas".

На фото с Потапом Настя позирует на фоне флага Украины в одежде символической сине-желтой расцветки.

"Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается – говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые будут услышаны во всем мире. Я очень благодарна, что мы с Лешей могли на LatinAMAs в США гордо держать наш флаг и рассказать о ситуации в наших украинских городах, привлечь внимание к проблеме мира в Украине. Спасибо Потапу, что был рядом. Спасибо, что мы Украинцы!", - написала Настя Каменских.

Напомним, Злата Огневич прокомментировала молчание Ани Лорак о войне в Украине.

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