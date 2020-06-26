"Горячая!": Каменских в мини-шортах показала тонкую талию (фото)

Девушка надела асимметричный неоново-зеленый топ с одним рукавом и с молнией по диагонали, к нему подобрала джинсовые мини-шорты.

Певица Настя Каменских показала новый яркий лук.

Снимки артистка опубликовала в Instagram.

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Девушка надела асимметричный неоново-зеленый топ с одним рукавом и с молнией по диагонали, к нему подобрала джинсовые мини-шорты. Выглядит певица очень ярко.

Певица также сделала необычный маникюр: ногти на одной руке накрашены белым лаком, а на другой – черным. Макияж певицы выполнен в теплых оттенках.

"Горяча!", - написали Насте в комментариях.

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