Слава из "НеАнгелов" с обнаженной грудью показала округлившийся живот (фото)

На фото Каминская позирует полуобнаженной, прикрывая грудь руками.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская заинтриговала поклонников.

На странице в Instagram девушка разместила фотографию, на которой намекнула фолловерам на третью беременность. На фото Каминская позирует полуобнаженной, прикрывая грудь руками. В таком виде Слава демонстрирует фанатам заметно округлившийся животик.

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Также артистка отметила, что снимок был сделан в лечебно-диагностическом центре.

"Надеюсь, это колбаса", – коротко и с иронией прокомментировала пост певица.

"Поклонники тут же решили, что певица беременна", "Я так три раза надеялась", "Все равно красавица", "А с другой стороны, если можешь, если получается, то почему бы и нет? В нашем загибающемся мире дети – это надежда", - написали они.

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