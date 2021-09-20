Из-за округлившихся форм певицу заподозрили в беременности.

Известная украинская певица Настя Каменских приняла участие в концерте россиянки Любови Успенской, которая гастролирует по Украине. Для выступления жена Потапа выбрала соблазнительное латексное платье, которое сильно подчеркнуло ее животик. Из-за этого Каменских даже заподозрили в беременности.

Фрагментами своего выступления и эффектным видео в обтягивающем платье Каменских поделилась у себя в Instagram.

Певица исполнила вместе с артисткой из РФ песню "Ты же не забыл". Каменских и Успенская записали ее еще в 2018 году, за это время композиция успела стать хитом. Однако больше внимания привлекла не песня, которую исполнили артистки. Фанатов сильно озадачил животик Каменских, который сильно выпирал через облегающее платье.

Наряд певицы действительно был эффектным: черное облегающее платье с высоким горлом и длинными рукавами, а также массивные серьги и высокие каблуки. Однако Каменских, видимо, не учла, что такой образ максимально подчеркнет все достоинства и даже минусы фигуры.

По мнению фанатов, певица либо немного набрала в весе, либо ждет ребенка. Как бы там ни было, никто из пользователей не стал осуждать Каменских за выпирающий животик, ведь фигура артистки все равно выглядит весьма красиво и привлекательно.

Однако тот факт, что Каменских спела на одной сцене с Успенской, которая признавалась президенту РФ Путину в любви, понравился не всем.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова