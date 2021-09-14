Певица показалась в стильном костюме, который никого не оставил равнодушным.

Украинская певица Настя Каменских сняла новое видео для социальной сети ТикТок.

В кадре звезда предстала в стильном костюме в полоску, под который надела белую рубашку и красный галстук. Ярким акцентом стал пояс с надписью NK. Также певица сделала "мокрую" укладку и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

"Очень серьезная дама?", - подписала ролик Каменских.

"Чуть в обморок не упала от твоей красоты", "Класс", "Вы крупье в казино?", "Вот это называется уровень "тигра" включить", "Вот это красота", "Говорят, длинные ноги - это красиво. Полностью согласен", "Всемирная красотка", - пишут фолловеры.

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Настя Каменских - это украинская певица, которая обрела популярность, выступая в дуэте с Потапом. 10 лет пара завоевывала сердца зрителей, а потом группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK. Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом. По соседству с ними живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

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Автор: Диана Могилевич