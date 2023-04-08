Певица признает, что ее ждет лечение.

Певица Настя Каменских, которая почти потеряла голос, впервые вышла на сцену после того, как рассказала о проблемах со здоровьем. Однако она не могла выступать как раньше.

На своей странице в Instagram она показала видео с концерта. Певица выступала на благотворительном мероприятии "Музика війни". Она не стала отказываться от концерта, однако понимала, что не сможет долго петь.

Каменских рассказала, что ее выступление было коротким. Она не смогла полноценно петь, ее еще ждет лечение. Однако певица благодарна фанатам за поддержку.

Видео дня

"Хоть сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите на видео с выступлений, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%. Но я благодарна вам за всю любовь и поддержку, которую почувствовала сегодня на сцене перед вами. Уже в скором времени мое лечение будет завершено, работа связь возобновится и мы еще мощнее споем на концертах в рамках тура "Я - Україна", ведь это будут большие концертные выступления с новыми песнями, вашими любимыми хитами и главное: живым звуком! Я очень жду вас", - написала Каменских.

Реакция комментаторов

Фанаты поддержали Каменских, однако певице посоветовали не рисковать своим здоровьем. Комментаторы считают, что ей нужно думать о лечении, а уже потом начинать выступать. Они пишут:

"Нужно вылечиться! До конца! Пусть мама тебе расскажет, это серьезно! Не иди на жертвы, ты с голосом не шути! Однажды я тоже потеряла голос после тура и больше не пою"

"Хм, концерт. Может лечиться сначала нужно, а потом с людей деньги брать?"

"Зачем выходить на сцену, когда действительно есть проблемы с голосом, еще и куча концертов? Как вы собираетесь это все отработать?".

Что случилось с Каменских

Напомним, ранее стало известно, что Каменских серьезно заболела. Певица рассказала, что почти потеряла голос из-за новообразования в голосовых связках. Тогда она также сообщала, что ей нужно пройти курс лечения.

Впоследствии Каменских в слезах показала видео из больницы. Она проходит интенсивное лечение. Певице делали не совсем приятные процедуры.

Вас также могут заинтересовать новости: