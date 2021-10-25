Настя Каменских завела сеть пикантным фото / instagram.com/kamenskux

Украинские женщины не только красивые, но и достаточно откровенные. Особенно это касается селебрити, которые не стесняются показывать свое тело. У каждой из них как много поклонников, так и немало хейтеров. Но это не мешает им самовыражаться и доказывать всем вокруг, что красота в глазах смотрящего.

УНИАН собрал топ-5 украинских звезд, которые обожают фотографироваться обнаженными.

Настя Каменских

Горячая штучка Настя Каменских мало того, что постит откровенные фотографии в своем инста-блоге, так она еще и неоднократно появлялась на обложке журнала Playboy. Эта жгучая брюнетка, пожалуй, не оставила равнодушным ни одного мужчину. Ее супруг Потап ранее откровенно признался, что ему пришлось побороться за сердце певицы, так как многие мужчины хотели, чтобы она были с ними.

Настя Каменских завела сеть пикантным фото / instagram.com/kamenskux
Настя Каменских завела сеть пикантным фото / instagram.com/kamenskux
Настя Каменских завела сеть пикантным фото / instagram.com/kamenskux

Надя Дорофеева

Надю Дорофееву также нельзя назвать скромницей. Звезда не только показывает жаркие танцы на сцене, но и устраивает настоящий пожар в своем Instagram. Девушка нечасто делится обнаженными фотографиями, но каждая из них - это отдельное произведение искусства, ведь у Нади есть чувство вкуса и она знает, как это преподнести своей аудитории.

Дорофеева привлекла к себе внимание новыми фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева привлекла к себе внимание новыми фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева привлекла к себе внимание новыми фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Даша Астафьева

Любительница "голых" фото Даша Астафьева, пожалуй, одна из самых откровенных звезд в украинском шоу-бизнесе. Девушка регулярно делится пикантными снимками, а также периодически появляется в журнале Playboy. Кроме того, Астафьева дружила с покойным Хью Хефнером.

Астафьева любит сниматься обнаженной / instagram.com/da_astafieva
Астафьева любит сниматься обнаженной / instagram.com/da_astafieva
Астафьева любит сниматься обнаженной / instagram.com/da_astafieva

Анна Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук обладает сочными формами, поэтому не стесняется демонстрировать свое тело. Звезда нечасто показывает откровенные фотографии, но все таки найти их в ее инста-блоге можно. 

Саливанчук редко показывает обнаженные фото / instagram.com/salivanchuk.anna
Саливанчук редко показывает обнаженные фото / instagram.com/salivanchuk.anna
Саливанчук редко показывает обнаженные фото / instagram.com/salivanchuk.anna

Светлана Лобода

"Суперзвезда" Светлана Лобода каждый раз выходит на сцену в откровенных нарядах. В своих соцсетях она также регулярно публикует фото в купальниках, демонстрируя свою подтянутую фигуру. А в некоторых случаях - без купальника.

Лобода показала фото в купальнике / instagram.com/lobodaofficial
Лобода показала фото в купальнике / instagram.com/lobodaofficial
Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее стало известно, кто из звезд закатывает скандалы мужьям за "лайки" в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич