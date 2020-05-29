"Куда смотрит Потап?": Каменских завела сеть новым пикантным фото

Звезда порадовала подписчиков новым фото.

Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих фанатов новым эмоциональным фото, заодно продемонстрировав свое декольте.

Снимок она разместила в Instagram.

На нем Каменских позирует с яркой улыбкой, показывая, помимо открытого платья, свои роскошные волосы и сережки. "И не забудь улыбнуться", - написала она по-испански.

Фото получило массу комплиментов в комментариях под постом. "Да-да все смотрят в глаза", "Ох какой ракурс фото", Какие красивые глаза", "Вау какая красотка", "Все смотрят не на лицо, а на белый налив. Куда смотрит Потап? Настю украдут и что потом он будет делать?", - написали подписчики звезды.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских умилила сеть фото со своей пушистой Мими.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram