Настя Каменских умилила сеть фото со своей пушистой Мими

Украинской певице стало интересно, о чем думает ее собачка.

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото со своим пушистым псом по кличке Мими.

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На фото, опубликованном в Instagram Каменских в красных штанах и белой кофте обнимает свою собачку.

"Утро начинается с Мими🥰 Она сегодня особенно загадочная. Интересно, о чем она думает? 😄🤔 Какие ваши варианты?", - спросила певица своих поклонников.

"Хочет попу как у Ким"; "Думает о второй половинке для себя"; "Жениха хочет"; "Может стрижку новую хочет?"; "Наверное эта прекрасная блондинка, мечтает о лете"; "Как жить дальше"; "Как бы поспать", - пытались угадать мысли собаки подписчики Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских соблазнила поклонников эротичным фото.

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