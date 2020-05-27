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Настя Каменских умилила сеть фото со своей пушистой Мими

10:08, 27 мая 2020
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Настя Каменских опубликовала новое фото со своей собачкой / фото УНИАН

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На фото, опубликованном в Instagram Каменских в красных штанах и белой кофте обнимает свою собачку.

"Утро начинается с Мими🥰 Она сегодня особенно загадочная. Интересно, о чем она думает? 😄🤔 Какие ваши варианты?", - спросила певица своих поклонников.

"Хочет попу как у Ким"; "Думает о второй половинке для себя"; "Жениха хочет"; "Может стрижку новую хочет?"; "Наверное эта прекрасная блондинка, мечтает о лете"; "Как жить дальше"; "Как бы поспать", - пытались угадать мысли собаки подписчики Каменских.

фото instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских соблазнила поклонников эротичным фото.

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Теги: #Настя Каменских