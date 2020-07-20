"Натуральная красота": Каменских восхитила сеть новыми фото и необычным признанием
04:21, 20 июля 2020Звезды
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Певица призналась в любви Украине.
Каменских призналась в любви Украине / instagram.com/kamenskux
Популярная певица Настя Каменских поделилась с подписчиками несколькими фото, на которых показала красоту природы Украины.
Снимками она поделилась в своем Instagram.
"Люблю мою Украину", - написала она.
Певица показала природу своей Родины / instagram.com/kamenskux
На трех кадрах Каменских позирует на фоне потрясающей украинской природы, параллельно демонстрируя собственную фигуру. Одета она в легкое летнее платье в украинском стиле.
Фото было по достоинству оценено поклонниками звезды. "Такая естественная натуральная красота", "Хороша чертовка", "Когда полная была не оголялась", "Красотка. Исключительная красавица", "Чика прямо", - написали они.
Фото было оценено поклонниками / instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в свадебном наряде спела чувственную песню в окружении голых поп.
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