"Натуральная красота": Каменских восхитила сеть новыми фото и необычным признанием

Певица призналась в любви Украине.

Популярная певица Настя Каменских поделилась с подписчиками несколькими фото, на которых показала красоту природы Украины.

Снимками она поделилась в своем Instagram.

"Люблю мою Украину", - написала она.

На трех кадрах Каменских позирует на фоне потрясающей украинской природы, параллельно демонстрируя собственную фигуру. Одета она в легкое летнее платье в украинском стиле.

Фото было по достоинству оценено поклонниками звезды. "Такая естественная натуральная красота", "Хороша чертовка", "Когда полная была не оголялась", "Красотка. Исключительная красавица", "Чика прямо", - написали они.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в свадебном наряде спела чувственную песню в окружении голых поп.

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