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Настя Каменских в свадебном наряде спела чувственную песню в окружении голых поп

17:47, 19 июля 2020
Звезды
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Настя выступила на сцене / instagram.com/kamenskux

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На кадрах Настя предстала в длинном белом платье, которое украшал пояс. Ее волосы были собраны в высокую гульку, а к ней были прикреплены белые цветы. Дополнил образ белые босоножки на каблуке. Стоит отметить, что образ звезды был очень чувственным, как и песня, которую она исполнила.

Под хит "Обіцяю" на сцене также станцевали девушки, которые были одеты более откровенно, нежели сама певица. Девушки предстали в белых боди с открытой спиной. На голове у них были платки и шляпы. 

Настя станцевала под свой хит / instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских без макияжа засветила прыщи на лице.

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