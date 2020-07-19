Настя Каменских в свадебном наряде спела чувственную песню в окружении голых поп

Певица выступила с девушками в откровенных нарядах.

Украинская певица Настя Каменских выступила на одной сцене с девушками, которые были в откровенных нарядах.

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На кадрах Настя предстала в длинном белом платье, которое украшал пояс. Ее волосы были собраны в высокую гульку, а к ней были прикреплены белые цветы. Дополнил образ белые босоножки на каблуке. Стоит отметить, что образ звезды был очень чувственным, как и песня, которую она исполнила.

Под хит "Обіцяю" на сцене также станцевали девушки, которые были одеты более откровенно, нежели сама певица. Девушки предстали в белых боди с открытой спиной. На голове у них были платки и шляпы.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских без макияжа засветила прыщи на лице.

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