Артистка призналась, что из-за этого у нее возникали конфликты с экс-супругом.

Известная украинская певица Камалия рассказала об отношениях с экс-супругом - миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром - после развода. Исполнительница заявила, что бизнесмен против возвращения их общих дочерей в Украину.

Как известно, Захур забрал 11-летних Арабеллу и Мирабеллу из-за полномасштабного вторжения в Лондон, Великобритания. Там они живут уже почти три года. Камалия развелась с мужем в начале большой войны, но они остались в хороших отношениях и часто проводят время вместе с детьми. Однако на этот раз в комментарии для программы "ЖВЛ представляет" она впервые рассказала, что с бывшим у нее не всегда все так идеально. У экс-супругов возникали конфликты из-за девочек.

Дело в том, что они мечтают вернуться в родной Киев, но отец категорически против этого. Из-за ситуации с безопасностью он настаивает на том, чтобы дочери до завершения войны жили в Лондоне с ним. Знаменитость пыталась уговорить миллиардера вернуть девочек в Киев, но он наотрез отказывается, что и породило конфликты между ними.

"Они мне даже жаловались, что у них в Лондоне депрессия: "Мы не хотим там жить, хотим вернуться в Киев". И мне в последнее время даже говорили: "Мама, поговори с папой. Ты нас рожала - ты имеешь больше прав, чем он. Вот где ты хочешь, чтобы мы жили, а это в Киеве, вот там мы должны жить". Я уже с папой тысячу раз разговаривала. И мы только ссоримся по этому поводу. Он никак не хочет. Говорит, что пока идет война, то только на каникулы", - рассказала звезда.

Девочки приехали на праздники к маме в Украину, и поэтому Камалия занимается поиском подарка для них. Арабелла и Мирабелла мечтают завести кота и уже попросили маму купить им домашнего любимца на Новый год.

"Они меня уговаривают, хотят котика. Они любят животных. Они постоянно кого-то принесут. Выйдем в городок погулять и уже какой-то котик или собачка дома", - добавила артистка.

Напомним, ранее Камалия рассказала о новом бойфренде и какие подарки получала от него. Исполнительница также поделилась, с кем будет встречать Новый год.

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