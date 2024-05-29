Артистка также призналась, свободно ли ее сердце сейчас.

Известная украинская певица Камалия объяснила, как поделила имущество с экс-супругом - миллиардером Мохаммадом Захуром. Исполнительница также приоткрыла завесу своей личной жизни.

По словам артистки, пока что они с бывшим не обсуждали раздел имущества. Она говорит, что даже не знает, будут ли они этим заниматься в будущем. Однако экс-супруги пришли к согласию, что имение под Киевом, в котором они раньше жили, перейдет в наследство 10-летним дочерям Арабелле и Мирабелле.

"Это совместный дом, в будущем - это дом наших детей. Нет, мы еще имущество не делили. Планируем ли - не знаю", - поделилась Камалия.

Что касается личной жизни певицы, она не рассказала, находится ли сейчас в отношениях. Однако заинтриговала, что, вероятно, ее сердце сейчас несвободно. Слухи о новом романе Камалия никак не прокомментировала.

"Свободно ли мое сердце - пусть это будет пока в секрете", - ответила звезда.

Исполнительница призналась, что после развода имела немало ухажеров. Мужчины постоянно уделяли ей внимание, а некоторые даже успели позвать замуж. Впрочем, сама знаменитость не спешит соглашаться на такие предложения, говорит, что ей нужно время.

"После развода внимание полилось, даже предложения были. Я еще психологически не готова выйти замуж. Я думаю, что нужно время, чтобы выдохнуть", - отметила Камалия.

К слову, артистка и миллиардер прожили в браке более 20 лет. Пара развелась в 2023 году. Экс-супруги не раскрывали причин разрыва отношений. Сейчас они поддерживают связь и остаются друзьями. Камалия и Захур часто появляются вместе на светских мероприятиях и проводят совместное время с дочерьми. Сейчас певица живет в Украине, а бывший муж вместе с детьми в Великобритании.

Напомним, ранее Камалия рассказала, что заставило ее обратиться к психологу.

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