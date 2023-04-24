Певица снова показалась в соцсетях вместе с мужем.

Украинская певица Камалия подогрела слухи о воссоединении со своим мужем-миллиардером. Новость о разводе звезды с Мохаммадом Захуром неприятно удивила ее фанов, поэтому они ищут намеки на возобновление их отношений.

Так, на своей странице в Instagram Камалия показала совместное фото с Захуром. На нем она и ее бывший избранник позируют рядом с детьми, сидящими верхом на лошадях.

"Как же быстро растут наши доченьки. А так хочется побыть еще молодой мамой", - поделилась мыслями Камалия.

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На фото можно заметить, что певица и ее бывший избранник позируют рядом. Они улыбаются и хорошо себя чувствуют рядом. Поэтому фанаты предположили, что даже после разрыва отношений Камалия и Захур продолжают общаться ради детей.

Однако большая часть комментаторов считает, что таким фото певица намекает на воссоединение с мужем-миллиардером. Они пишут:

"Так что, уже передумали разводиться?"

"Такая замечательная пара! Надеюсь, вы снова вместе"

"Счастья вам, не теряйте любовь"

Камалия и Захур разводятся-что известно

13 апреля стало известно, что певица Камалия разводится с мужем-миллиардером. Она прожила в браке с Захуром 20 лет, у них есть две дочери. Камалия не раскрывала причины развода, однако отмечала, что они пытались спасти брак.

Впоследствии певица удивила фанов. Она впервые показала совместное фото с экс-мужем после того, как объявила о разводе. Как оказалось, вместе они праздновали Пасху.

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