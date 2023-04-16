Они вместе показались на Пасху.

Украинская певица Камалия недавно объявила о разводе с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром. Однако на Пасху она показала их семейное фото с детьми, тем самым дав повод поклонникам обсуждать их возможное воссоединение.

В кадре Камалия и Захур позировали со своими близняшками Мирабеллой и Арабеллой. они мило улыбались на камеру и показывали свои паски.

"Свет всегда побеждает тьму. Правда всегда побеждает ложь. Христос воскрес. Воистину Воскрес", - подписала фото певица.

Видео дня

Поклонники ответили звезде на поздравление и пожелали счастья и мира ее семье и всей Украине.

Развод Камалии с мужем

13 апреля Камалия рассказала, что они с мужем Мохаммадом Захуром решили расстаться, однако остались в хороших отношениях ради совместных детей. Причину такого решения знаменитость не назвала.

Известно, что они были в браке 20 лет. В начале полномасштабного российского вторжения между ними произошла ссора, которая очень обидела Камалию. По ее словам, у нее был конфликт с дочерью Захура от первого брака, и тогда мужчина поддержал свою наследницу.

Вас также могут заинтересовать новости: