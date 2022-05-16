Олег Псюк признался в любви своей девушке.

Солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео со своей девушкой.

В кадре видно, что они едут в автобусе. Олег нежно обнимает свою девушку и смотрит на нее очень влюбленным взглядом.

"Люблю Белоброву", - подписал видео Олег.

Конечно, такой ролик не остался без внимания поклонников. Пользователи сети отметили, что пара выглядит очень счастливой.

"Какие же вы милые", "Вы лучшие", "Желаю вам счастья", "Этот влюбленный взгляд, ммм", "Очень красиво", "На это можно смотреть вечно", - пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Напомним, ранее Олег Псюк в интервью УНИАН рассказал, как группу встречали в Турине, как европейцы поддерживают Украину в такое непростое время и почему эта победа сегодня для нас сверхважная.

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