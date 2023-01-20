Недавно канал TC Candler подвел итоги 2022 года и озвучил имена мужчин, которые претендуют на звание самых красивых на планете.

Канал TC Candler назвал топ-100 самых красивых мужчин мира 2022. Туда вошли те личности, за которых больше всего проголосовали в рамках масштабного опроса в разных странах.

Как известно, сегодня "крашами" признают многих турецких актеров, поэтому без них в списке не обошлось. Так, в сотню вошел Онур Туна, который прославился ролями в турецких сериалах "Маленькая проблема Эйлюль", "Чудо-доктор", "Запретный плод" и других.

Также красавчиком признали 40-летнего Халиля Ибрагима Джейхана, который снимается в сериалах и работает моделью. Многие знают его по ролям в "Мы вернемся", "Доверенное" и других.

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Еще одним триумфатором стал турок Джан Яман. Он снялся в сериалах "Дела сердечные", "Любовь назло", "Кто из нас не любил?", "Полнолуние", и "Мистер ошибка" и других. К слову, пять лет назад Яман получил премию "Золотая бабочка" за лучшую мужскую роль.

В 50 главных красавчиков 2022 попал и солист модной итальянской группы Måneskin Дамиано Давид. Музыкальный коллектив в 2021 году одержал победу на "Евровидении", что стало стартом головокружительного успеха и мирового признания.

Первое место в рейтинге досталось не турецкому красавчику и не брутальному музыканту, а британскому актеру Генри Кавиллу. Он известен по ролям в супергеройских фильмах "Война богов: Бессмертные", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Миссия Невыполнима: Последствия". Также Кавилл снимался в сериалах "Тюдоры" и "Ведьмак".

Отметим, канал TC Candler ежегодно вот уже 33 года выпускает рейтинг самых красивых личностей - есть как мужская, так и женская версия рейтинга. В своих подборках они ориентируются на деятельность знаменитости, ее внешние данные, стиль, профили в социальных сетях и другие моменты, которые влияют на образ человека.

Напомним, внешность стала проклятием для самого красивого араба. Что с ним сделали в Саудовской Аравии?

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