Омар Боркан аль-Гала у себя на родине прославился как модель. Вот только он оказался настолько красивым, что власти Саудовской Аравии решили наказать его за это.

Омар Боркан аль-Гала - 33-летний уроженец Саудовской Аравии, который занимается модельным бизнесом. Благодаря его приятной внешности до 2013 года его карьера развивалась уверенно и ровно, но в 2013 году случилось то, что вознесло его на Олимп славы.

СМИ пишут, что в 2013 году Омар работал вместе с другими мужчинами-моделями на фестивале "Джандрия" в Эр-Рияде. Его снимки настолько привлекли женскую часть гостей мероприятия, что девушки выстроились в ряд, чтобы получить автограф от красавчика и сделать с ним несколько фото.

На эту очередь обратил внимание местный глава филиала комитета пропаганды. Он вызвал стражей порядка, которые должны на подобных мероприятиях следить за тем, чтобы все происходящее подчинялось нормам ислама.

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Представители правопорядка посчитали, что этот мужчина пробуждает неподобающие мысли и желания у местных женщин (которым, к слову, запрещено даже разговаривать с какими-то мужчинами, кроме своего мужа).

Полиция быстро разогнала фанаток, а Омара Боркан аль-Галу попросила удалиться. Модель сделал гневный пост об этом в своем блоге, что быстро распространили журналисты. Не обошлось в этом деле и без выдумки: в прессе писали, что Омара не просто попросили покинуть фестиваль, а выгнали из страны.

Модель из-за этого вовсе не расстроился, ведь резонансный инцидент прибавил к его аудитории в блоге около двух миллионов новых пользователей.

После скандала Омар переехал в Канаду. Продолжает заниматься модельным бизнесом и начал сниматься в кино.

Напомним, девушка сделала 17 операций, чтобы стать мультяшкой. Как теперь выглядит копия Ариэль?

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