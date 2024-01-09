Блогерша удивила прежней естественностью.

Блогерша Алина Андриевская из оккупированного Донецка, которую в сети знают как "мисс ДНР", а сама она называет себя "королевой" шокировала своими фото. Недавно она решила показать, как выглядела в подростковом возрасте до всех своих трансформаций с лицом.

"Нашла фото, где мне 15 лет", - подписала архивную фотографию поклонница России.

Девушка на фотографии с русыми волосами, с обычными чертами лица и пухлыми естественными губами.

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Сейчас же трудно разглядеть в "переделанной" Алине, у которой огромные губы на пол лица, ту обычную ученицу старших классов. Она не скрывает, что сделала нос, скулы, изменила форму и разрез глаз. Пластические хирурги увеличивали ей еще грудь и ягодицы.

Менять себя, по слухам, она начала недавно. Блогерша неоднократно говорила, что большие губы помогают ей полюбить себя. Сейчас Андриевской 41 год.

Напомним, "мисс ДНР" стала известной благодаря позорным рекламам, пугающей внешностью и низкой эрудиции. Например, в одном интервью она сравнила себя с королевой Елизаветой II. Тогда зрители посмеялись над ее интеллектом и внешним видом.

Несмотря на постоянный хейт в соцсетях, Андриевская активно демонстрирует свою жизнь в оккупированном Донецке. Она часто публикует букеты цветов и считает себя очень красивой. Женщина была замужем и воспитывает дочь.

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