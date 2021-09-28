Телеведущая получила приятный подарок с самого утра.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем инста-блоге утреннее фото, на котором позирует возле зеркала с огромным букетом роз в сочетании с разноцветной гипсофилой.

В кадре Леся предстала в стильном костюме, с распущенными волосами и с легким макияжем.

"Как вам такой поворот в 8 утра? Только накрасишься, сразу цветы несут", - подписала фото Никитюк.

"А ненакрашенной не несут?", "Пойду и я накрашусь, и буду ждать", "Ты достойна этих цветов", "Красивым женщинам красивые цветы", "Я так и знала, что любовь - это глагол", "Вау, здорово", - пишут фаны в комментариях.

Читайте также Уилл Смит задумался о гареме и назвал имена Кто такая Леся Никитюк

Леся Никитюк - украинская телеведущая, которая сделала значительный прорыв в карьере участием в тревел-шоу "Орел и решка". Также Леся вместе с Сергеем Притулой ведет популярную программу "Хто зверху".

В конце августа 2018 стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" В ноябре 2019 года стала ведущей телевизионного проекта "Le Маршрутка". Также Леся Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", но до финала она так и не дошла.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич