Валерий Меладзе присоединился к судьям проекта "Співають всі".

Российский артист Валерий Меладзе приехал в Украину, чтобы принять участие в музыкальном шоу "Співають всі".

Так, он присоединился к сотне судей и вместе с ними оценивал вокальные данные участников. Но украинцы совсем не обрадовались такой новости и раскритиковали телеканал "Україна" за то, что они его пригласили.

"Он что, Алла Пугачева? Тоже мне звезду нашли", "Позор", "А его какого позвали?", "Наша страна богата талантами, поддерживайте своих, дайте им возможность заявить о себе, а не впаривайте нам этих "с нафталином"", "Валерий, объясните, пожалуйста, всем, как вам сидится на двух стульях, раз уж Поляковой лично побоялись ответить", "Как вам вообще совесть позволила пригласить такого человека на украинское телевидение? Седьмой год уже идет война между РФ и Украиной", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич