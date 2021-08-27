Украинскую певицу Настю Каменских сравнили с итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи.
Фото в похожем образе актрисы Каменских опубликовала в своем Instagram.
"Мой выбор – ценить каждую секунду, жить здесь и сейчас. Жизнь состоит из моментов. И именно каждый из нас создает их для себя. И если мы будем с благодарностью вспоминать то, что осталось в прошлом, ценить настоящее и с надеждой и радостью ждать будущее – тогда наша жизнь всегда будет по-настоящему счастливой и наполненной", – философски подписала певица снимок.
На фото Каменских позирует в светлом летнем платье на бретельках и распущенными волосами.
Читайте также"Водные процедуры": Вера Брежнева топлес сверкнула пышной грудьюПоклонники разглядели на фото сцену из известного фильма с участием Беллуччи "Малена":
"Малена", "Красотка! Как Моника Беллуччи в фильме Малена в сицилийском городке на площади!", "Удивительная женщина", "Естественная красота", "Красотка", "Невероятная".
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