Украинскую певицу Настю Каменских сравнили с итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи.

Фото в похожем образе актрисы Каменских опубликовала в своем Instagram.

"Мой выбор – ценить каждую секунду, жить здесь и сейчас. Жизнь состоит из моментов. И именно каждый из нас создает их для себя. И если мы будем с благодарностью вспоминать то, что осталось в прошлом, ценить настоящее и с надеждой и радостью ждать будущее – тогда наша жизнь всегда будет по-настоящему счастливой и наполненной", – философски подписала певица снимок.