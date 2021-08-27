Настю Каменских сравнили с Моникой Беллуччи / фото instagram.com/kamenskux

Украинскую певицу Настю Каменских сравнили с итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи.

Фото в похожем образе актрисы Каменских опубликовала в своем Instagram.

"Мой выбор – ценить каждую секунду, жить здесь и сейчас. Жизнь состоит из моментов. И именно каждый из нас создает их для себя. И если мы будем с благодарностью вспоминать то, что осталось в прошлом, ценить настоящее и с надеждой и радостью ждать будущее – тогда наша жизнь всегда будет по-настоящему счастливой и наполненной", – философски подписала певица снимок.

На фото Каменских позирует в светлом летнем платье на бретельках и распущенными волосами.

Настя Каменских / фото instagram.com/kamenskux

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"Малена", "Красотка! Как Моника Беллуччи в фильме Малена в сицилийском городке на площади!", "Удивительная женщина", "Естественная красота", "Красотка", "Невероятная".

Моника Беллуччи / кадр из фильма

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Автор: Катерина Шварц