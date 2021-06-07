Певица сделала откровенное признание.

Украинская певица Настя Каменских рассказала об отношении супруга Потапа к ее интимным фотографиям.

Об этом она сказала на YouTube-канале Тани Гузенко.

"Ревность в здоровом смысле должна присутствовать. Это приятно, когда твой мужчина тебя ревнует. Не закатывает тебе истерики и говорит "сними эту юбку короткую и ходи в паранже". Ему (Потапу, - УНИАН) нравится, что я выкладываю свои фотографии пикантные. При чем очень часто он сам их фоткает", - сказала Каменских.

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Также она рассказала одну историю, которая недавно произошла во время ее выступления.

"Я работала на сцене, а Леша был рядом со мной. К нему подошли мужчины и говорят: "Я не понимаю, как ты позволяешь ей это делать. Что она стоит на сцене, виляет попой, что она такое вытворяет. У меня б такой жены не было". А Леша говорит: "Поэтому она и не твоя жена, а моя"", - добавила Настя.

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Автор: Диана Могилевич